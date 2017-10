Um carro roubado foi recuperado pela Brigada Militar após um confronto armado entre policiais e uma dupla no bairro Jardim Itu-Sabará, em Porto Alegre, na noite de sábado (21). Um suspeito, de 24 anos, foi baleado em uma das pernas e está sob custódia em um hospital. O outro, que não se feriu, é um adolescente de 16 anos que foi levado ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil.

O caso teve início pouco depois das 21h30min, quando policiais foram avisados de que um Ford Ka havia sido roubado na Rua Otávio Dos Santos, no bairro Vila Jardim. Os agentes faziam uma ronda próximo ao local quando depararam com o veículo roubado na Avenida Guadalajara, no bairro Jardim Itu-Sabará. Os policiais alegam que tentaram pará-lo ativando a sirene, mas não obtiveram resposta.