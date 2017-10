A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 gramas de maconha em um veículo na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, neste sábado (21). Conforme a PRF, dentro do carro, um Voyage prata, estavam oito mulheres e um bebê de menos de um ano de idade.

Os agentes da PRF realizavam policiamento ostensivo na rodovia, quando receberam a informação de que um carro voltava com drogas da região dos presídios em Charqueadas. Os policiais conseguiram localizar o automóvel por volta das 18h. Após visualizar a viatura, a motorista saiu em fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas na pista, inclusive, trafegando alguns quilômetros no acostamento. A PRF acompanhou as suspeitas por cerca de 10 quilômetros.