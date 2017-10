Bruno Dornelles Ribeiro foi assassinado ao desembarcar de um ônibus, em meio a passageiros e próximo a policiais Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Canoas prenderam quatro homens com um carro clonado, na noite de sexta-feira. Entre eles estavam dois foragidos - e um deles está com prisão decretada como autor de um dos crimes mais comentados dos últimos tempos no Rio Grande do Sul. Tarcis Fernando da Silva Gavião, 23 anos, seria o atirador que matou Bruno Dornelles Ribeiro, 24 anos, em plena Rodoviária de Porto Alegre, em 8 de novembro do ano passado.

Além de matar Bruno, Tarcis feriu uma passageira de um ônibus que passava. Tarcis têm contra si três mandados em aberto por homicídios no Rio Grande do Sul. Ele é natural de São Borja, assim como o homem que matou, Bruno Ribeiro.

Ribeiro estava justamente desembarcando na Rodoviária da Capital quando foi morto com vários tiros, pelas costas. O assassino, conforme descrições, vinha no mesmo ônibus que ele, de São Borja. O motivo do crime, segundo agentes da 2ª Delegacia de Homicídios, é um desentendimento ligado ao tráfico de drogas. Bruno teria viajado para Porto Alegre para fugir de ameaças de um grupo criminoso para o qual trabalhava, em sua cidade natal.

Os agentes da Homicídios prenderam em São Borja Gian Carlos Machado Ortiz, 20 anos, que estaria junto com o matador no dia do crime. Foi localizado também, cumprindo pena, o suposto mandante do crime, Marcos Martins Antunes, 26 anos, detento do Presídio Estadual de Uruguaiana. Ele teria ordenado a ação de dentro da casa prisional. Dois celulares foram apreendidos com ele. Os dois estão com prisão preventiva decretada e presos.

Restava prender o homem identificado como matador de Ribeiro. Ele foi localizado e preso pela 1ª Delegacia de Canoas. A delegada Kátia Reinheimer, titular da DP, diz que Tarcis estava com outros três sujeitos numa casa do bairro Mathias Velho utilizada como esconderijo. Todos estavam sem identidade, mas os policiais já sabiam que Tarcis era procurado por homicídio. Outro foragido localizado responde por três homicídios. Com eles foi encontrado um veículo roubado e clonado. Três dos quatro presos são de São Borja.