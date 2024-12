MP denuncia dois presos por morte de líder de facção em penitenciária de Canoas

Polícia do Paraguai / Divulgação

O Ministério Público denunciou, nesta quinta-feira (19), dois presos pelo assassinato do líder de facção Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, de 41 anos, dentro da Penitenciária Estadual de Canoas 3 (Pecan 3). O homicídio ocorreu em 23 de novembro. Os acusados são os dois indiciados pela Polícia Civil, logo após o flagrante no mesmo dia do crime.