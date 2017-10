Manchetes

- Justiça manda soltar o ex-presidente do Comitê olímpico Carlos Arthur Nuzman - Supremo liberta aliado de Geddel no caso das malas de dinheiro e mantém ex-ministro preso - Temporal da madrugada causou danos em 39 municípios gaúchos

- A direção do Criciúma aumentou o espaço destinado à torcida do Inter para o jogo de sábado, no Heriberto Hülse.