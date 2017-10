Em meio à greve do Cpers-Sindicato, que já soma 45 dias, o governador José Ivo Sartori assinou, nesta quinta-feira (19), a nomeação de 124 novos educadores para a rede estadual de ensino. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), os professores foram aprovados no último concurso da categoria, que prescreve no dia 25 deste mês.