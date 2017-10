Guilherme Hahn / Especial

A alta mobilização da torcida do Inter para o jogo contra o Criciúma no Heriberto Hülse, sábado, às 16h30min, fez com que a direção do clube catarinense aumentasse o espaço destinado à torcida visitante. Agora, os colorados terão 4 mil lugares no estádio.

A carga de entradas disponibilizada anteriormente era de 3 mil — o lote já era superior aos 10% da capacidade do Heriberto Hülse a que o Inter teria direito. Até as 15h30min desta quinta-feira, 2,7 mil tickets já haviam sido comercializados.

A diretoria do Criciúma espera entre 10 mil e 12 mil torcedores no estádio no sábado — a capacidade total é de 20 mil expectadores. Os ingressos estão disponíveis online e custam R$ 60 para torcida visitante e para arquibancada local. Nas cadeiras, o preço dobra para R$ 120.

Após a confirmação do novo lote de ingressos, a torcedores do Criciúma protestou nas redes sociais. A torcida Os Tigres emitiu uma nota discordando da decisão. “Por que no Estádio Heriberto Hülse a diretoria abre mais que os 10% destinados aos visitantes? Não venham com a desculpa de que o público do ano está baixo. É preciso ter respeito com os torcedores que estão indo e apoiando o clube, independentemente de tudo que vem acontecendo no campeonato e com as derrotas em casa. Diretoria, os torcedores estão cansados de tanto amadorismo. Acordem!”, afirmava o comunicado.