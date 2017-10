D'Alessandro e Camilo festejam um dos gols na vitória sobre o Santa Cruz no Beira-Rio Carlos Macedo / Agência RBS

O caminho de volta à primeira divisão parece já estar trilhado. Faltam oito rodadas para que o Inter retorne oficialmente a Série A do Brasileiro em 2018. Passadas 30 rodadas na Série B, o time treinado por Guto Ferreira se destaca em muitos índices da competição, realçando sua condição de grande favorito, não só ao acesso, como ao título.

VITÓRIAS

Time que mais venceu com 17 vitórias.

GOLS MARCADOS

2.º melhor ataque com 44 gols, atrás do Londrina, que tem 47.

GOLS SOFRIDOS

Melhor defesa com 20 gols.

LIDERANÇA

Líder com maior tempo de permanência na primeira colocação: nove rodadas.

G-4

3.º colocado com maior número de aparições entre os quatro primeiros: são 18 rodadas no G-4, atrás de Vila Nova (21) e América-MG (20).

GOLEADORES

Willian Potker é o artilheiro do time na B, com oito gols. Longe do goleador da competição que é o atacante Mazinho, do Oeste, que já fez 15.

Potker tem oito gols na Série B, o último contra o Figueirense no Beira-Rio dia 16 de setembro Ricardo Duarte / Inter

BEIRA-RIO

Inter é o 2.º melhor mandante com 34 pontos em 15 jogos em casa. Tem 75,5% de aproveitamento. O Paraná é o líder neste quesito com 38 pontos em 15 rodadas.

FORA DE CASA

É o melhor visitante, com 24 pontos em 15 jogos longe de Porto Alegre. Está ao lado de Ceará e América-MG na pontuação mas vence nos critérios.

SEGUNDO TURNO

Faz a melhor campanha do returno com 25 pontos em 11 rodadas. Está ao lado do Paraná mas possui maior número de gols marcados.

PRIMEIRO TURNO

Ficou em segundo com 33 pontos em 19 jogos, atrás apenas do América-MG que fechou o turno com 36 pontos.

DISCIPLINA

Inter é o time que mais levou cartões amarelos em toda a Série B. São 86 em 30 jogos, quase três por partida. No ranking de expulsões, está na posição inversa, a 20.ª pois teve apenas um cartão vermelho: Eduardo Sasha, contra o Brasil de Pelotas no returno.

TÉCNICO

O Inter é um dos 14 times da Série B que mudou de técnico em meio a competição. Após a terceira rodada trocou Antônio Carlos Zago por Guto Ferreira.

Zago = 3 jogos com uma vitória, um empate e uma derrota. 44,4% de aproveitamento.

Guto = 27 jogos com 16 vitórias, seis empates e cinco derrotas. 66,6% de aproveitamento.

Só não trocaram de técnico na Série B: América-MG, Juventude, Londrina, Luverdense, Oeste e Vila Nova.

PÚBLICO PAGANTE NO BEIRA-RIO

Com folga, o colorado lidera o ranking de pagantes na Série B. A média do Inter é de 22.252 torcedores que pagaram ingresso por jogo, tendo atraído 333.774 pagantes nos 15 jogos disputados em casa na competição. O Ceará, segundo colocado, tem média de 14.835 pagantes por partida.

Torcida colorada tem apoiado com presença constante nos jogos do Beira-Rio Carlos Macedo / Agência RBS

O jogo com maior número de pagantes foi entre Ceará 1x0 Londrina, em Fortaleza, com 40.280 torcedores. Logo após, aparece Paraná 1x0 Inter, em Curitiba, com 39.414 pagantes.

RENDA NO BEIRA-RIO

O Inter é o time que mais arrecadou com renda bruta nos jogos em casa nesta Série B. Foram R$ 7.485.810,00 em 15 jogos, média de R$ 499.054,00 por partida. O custo médio dos ingressos por jogo foi de R$ 22,43.

TIME

36 jogadores diferentes foram utilizados em 30 rodadas. Danilo Fernandes e Uendel são os que mais atuaram com 27 partidas cada, seguidos de Nico Lopez com 25, D'Alessandro, Rodrigo Dourado e Willian Potker com 24.

Danilo Fernandes só ficou de fora dos três primeiros jogos do Inter na Série B: Londrina, ABC e Paysandu Bruno Alencastro / Agencia RBS