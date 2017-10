O Inter apresenta uma queda brusca de rendimento nas partidas em que Leandro Damião não está em campo. Somando os jogos da Série B em que a equipe colorada esteve sem o seu centroavante titular, o aproveitamento é de apenas 51,9%, inferior ao do Oeste, que é o 6º lugar, com 53,3%.

A chegada de Damião, em julho, foi um marco na recuperação colorada na competição. Antes do desembarque do camisa 22, o Inter sofria para ingressar no G-4. Depois, já com o atacante, a equipe deslanchou e assumiu a liderança, com uma boa margem sobre os demais concorrentes.