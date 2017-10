Com a ausência de quatro titulares no jogo contra o Boa, o Inter mostrou que precisa de mais reforços do que inicialmente se falava. É praticamente unanimidade que o colorado necessita de um lateral-direito e um zagueiro para assumir a condição de titular imediatamente. O retorno de Cláudio Winck resolveu temporariamente o problema da lateral direita , mas suas últimas apresentações são insuficientes. Para a zaga, Victor Cuesta precisa de um companheiro mais qualificado. No momento em que estava se firmando, Klaus sofreu uma fratura na mão e perdeu a vez. As opções disponíveis no grupo - Danilo Silva, Léo Ortiz e Ernando - não inspiram confiança.