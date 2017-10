Além de casas destelhadas, árvores e fios de alta tensão soltos pelas ruas de Santa Maria, a força do temporal, na madrugada desta quinta-feira (19), também deixou sua marca no aeroporto municipal. O local, que fica a 10 quilômetros do centro da cidade, foi atingido pela força do vento que passou dos 90 kmh/h. As rajadas fizeram com que um avião de pequeno porte acabasse virando.