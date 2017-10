Trinta e quatro municípios gaúchos enfrentam problemas por causa do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de quarta-feira e o início da manhã desta quinta-feira (19). Conforme balanço da Defesa Civil, há cidades afetadas no Vale do Taquari, Missões, Norte, Central e Fronteira Oeste. As autoridades alertam que o número deve aumentar ao longo do dia, já que coordenadores regionais acompanham equipes nas ruas nesta manhã e ainda não informaram todas as cidades com problemas.