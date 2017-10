Fortíssimas rajadas de vento marcaram os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul entre a noite de quarta-feira (18) e a madrugada desta quinta-feira (19). A maior velocidade, de 133 km/h, foi registrada em Cruz Alta. Outras cidades também tiveram rajadas acima dos 100 km/h: Dom Pedrito (104 km/h), Santiago (105 km/h), Tupanciretã (105 km/h) e Soledade (112 km/h). Em Santa Maria, onde aconteceram destelhamentos e famílias tiveram de sair de casa , a rajada mais intensa foi de 94 km/h.

De acordo com a Somar Meteorologia, dois sistemas potencializaram as tempestades. Uma área de baixa pressão vinda do noroeste da Argentina e uma frente fria formada na costa gaúcha – cada uma trazendo chuva de um lado – aumentaram a instabilidade sobre o Estado.