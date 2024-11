Propostas de 26 municípios gaúchos foram aprovadas para serem beneficiadas com 692 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Calamidades. Serão utilizados recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) no âmbito do programa. As cidades contempladas foram impactadas por desastres naturais e se encontram em situação de emergência ou calamidade pública.