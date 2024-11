Cresce o desafio da COP30 

O desapontamento com o desfecho da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), em Baku, no Azerbaijão, amplia a responsabilidade da próxima cúpula, a ser realizada em 2025, em Belém, no Pará. Os grandes desafios serão estabelecer metas mais ambiciosas para o corte de emissões de gases poluentes e elevar substancialmente o financiamento climático para os países em desenvolvimento aplicarem em ações de prevenção e mitigação dos efeitos do aquecimento global. Caberá à diplomacia brasileira empenhar-se para alinhavar com antecedência com os demais governos acordos que levem a esses objetivos mais ousados.