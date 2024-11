Deterioração prisional

O governo gaúcho está obrigado a dar uma resposta contundente ao caso do assassinato a tiros de um líder de uma facção por um bandido de um grupo rival na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), no sábado. Está desafiado ainda a tomar todas as medidas duras que forem necessárias para reverter o processo de domínio do complexo prisional pelas principais organizações criminosas do Estado e, de outro lado, a reforçar ações para evitar que o homicídio deflagre uma nova guerra sangrenta entre bandos inimigos nas ruas.