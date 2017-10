Vento arrancou árvores na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade Marcelo Martins / Agencia RBS

Assim que amanheceu o dia nesta quinta-feira (19), Santa Maria deu início aos trabalhos para dimensionar o tamanho dos estragos da forte chuva que atingiu o maior município do Centro do Estado. No bairro Camobi, o maior da cidade, os ventos atingiram a marca dos 94 km/h, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante as primeiras rajadas.

A prefeitura de Santa Maria estima que mais de 320 famílias tenham sido atingidas, o que representa entre 800 e mil pessoas impactadas pelo temporal. Foram distribuídos mais de 7 mil metros quadrados de lonas para famílias de, ao menos, 10 bairros – os mais atingidos até agora.

Há desde o começo da manhã várias frentes de trabalho nos mais variados pontos do município. Nesta força-tarefa, que inclui desde à desobstrução de ruas até a remoção de fios de alta tensão e de árvores, estão envolvidas a prefeitura, a Defesa Civil (do Estado e do município), a RGE Sul e a Cruz Vermelha.

Em telefonema à Casa Civil do governo do Estado, na manhã desta quinta, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) solicitou ajuda. Pozzobom aguarda detalhamento maior dos estragos para decretar situação de emergência.

A Defesa Civil do Estado pede que, neste primeiro momento, as pessoas não levem doações até o Corpo de Bombeiros. As doações serão necessárias, mas as autoridades solicitam que a população aguarde um comunicado de quando será este segundo momento.

Fachadas de prédios na Avenida Presidente Vargas também foram afetadas Lucas Amorelli / New CO DSM

Escolas

Segundo a prefeitura, também são avaliados estragos na rede municipal de educação. Até o momento, 20 escolas tiveram as atividades suspensas em função de destelhamentos e de comprometimento na rede elétrica.

Já na rede estadual, há relatos de comprometimento das áreas físicas do colégio Coronel Pilar (de Ensino Médio) e também da Escola Antônio Francisco Lisboa.

Saúde

A prefeitura também monitora a situação das unidades de saúde e postos do município, já que há relatos de estragos pontuais nesses locais. Mas não há, até agora, comprometimento nos serviços prestados.

Aviação

Um avião, que estava estacionado no pátio do aeroporto municipal, também foi arrastado pelos fortes ventos. A aeronave da companhia Azul seguiria em direção a Porto Alegre, mas o voo foi cancelado.

Ônibus

O transporte coletivo de Santa Maria está com 100% das linhas mantidas e os itinerários estão sendo seguidos, ainda que com ligeira alteração. Não há mais bloqueios nas rodovias da região centro do Estado.

Pelas ruas

As praças Saturnino de Brito, Saldanha Marinho e dos Bombeiros, que ficam no centro da cidade, tiveram árvores arrancadas com a força do vento. Retroescavadeiras da prefeitura iniciaram, ainda por volta das 7h, a remoção de árvores e de galhos. Mas os serviços devem se estender em função do elevado número de vias atingidos.

Há muitas tampas de caixas d’água, parte de telhados de casas e fios de alta tensão caídos em vias públicas. A Rua do Acampamento, principal ponto do comércio e que fica no centro da cidade, contabiliza várias placas e outdoors retorcidos.

Também no centro, o Shopping Independência contabiliza danos ao telhado da estrutura, que suspendeu as atividades nesta quinta-feira. O Theatro Treze de Maio também suspendeu as atividades culturais previstas para hoje. Muitos prédios no centro da cidade tiveram os vidros estilhaçados com os fortes ventos.