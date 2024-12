Baixada Fluminense Notícia

Zeca Pagodinho reclama de falta de luz após temporal em Xerém: "Quem é que vai tomar conta disso?"

Músico publicou um vídeo nas redes sociais no último domingo (22) afirmando que a região vem sofrendo constantemente com a interrupção do serviço de energia elétrica

23/12/2024 - 11h06min Atualizada em 23/12/2024 - 11h09min