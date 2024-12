Polícia prende suspeito de atear fogo em mulher no metrô de Nova York

A Polícia de Nova York prendeu um homem suspeito de atear fogo e matar uma mulher no metrô do Brooklyn, incidente classificado como "um dos crimes mais perversos" que podem ser cometidos.

Na manhã de domingo, o homem "aproximou-se calmamente da vítima" na linha F do metrô no distrito do Brooklyn e ateou fogo nela, disse a chefe do Departamento de Polícia de Nova York, Jessica Tisch, em uma coletiva de imprensa.

"Ele usou o que acreditamos ser um isqueiro para atear fogo às roupas da vítima, que foram completamente engolidas pelas chamas em questão de segundos", afirmou Tisch, acrescentando que, após a denúncia, agentes correram para o local e apagaram as chamas com um extintor de incêndio.

"Infelizmente, era tarde demais e a vítima foi declarada morta no local", disse a chefe de polícia.

O suspeito é um cidadão guatemalteco que chegou aos Estados Unidos em 2018, de acordo com a polícia.

Após divulgar sua foto, as autoridades receberam uma denúncia de três estudantes do Ensino Médio e o prenderam em uma estação de Manhattan.

A polícia obteve uma foto nítida do suspeito por meio de câmeras, visto que ele "permaneceu no lugar, sentado em um banco na plataforma do lado de fora do vagão do trem".

As autoridades acreditam que a vítima e o suspeito não se conheciam. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, "não houve interação entre os dois no momento do incidente".