Desde a quarta-feira (18), o mau tempo provoca estragos e transtornos em vários municípios do Rio Grande do Sul. São casas destelhadas, queda de árvores e falta de energia elétrica. Em Santa Maria, os moradores ficaram praticamente sem comunicação. Cidades como Cruz Alta, Santa Cruz, Santiago e São Francisco de Assis também foram atingidas por vento forte e chuva, com registro de estragos. O relatório da Defesa Civil das 11h desta quinta-feira (19) contabilizou 34 municípios atingidos.



Em Porto Alegre, o temporal deixa vias alagadas e semáforos fora de operação. Pelo menos nove trechos de rodovias estaduais e federais registram bloqueios. Em função disso, autoridades se prepararam para receber doações de quem quiser ajudar as famílias atingidas por destelhamentos ou que perderam pertences.