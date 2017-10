O mau tempo causa estragos e transtornos em diversas cidades do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (19). Em Santa Maria, na Região Central, houve queda de árvores e destelhamento – o forte temporal deixou a cidade praticamente sem comunicação. Outras cidades como Cruz Alta, Santa Cruz, Santiago e São Francisco de Assis também foram atingidas por vento forte e chuva, com registro de estragos.