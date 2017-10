Temporal provocou queda de árvore na Rua Botafogo, no bairro Menino Deus Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A chuva causa alguns transtornos no trânsito em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (19). Há bloqueios por queda de árvore na Rua Botafogo, próximo da Avenida Praia de Belas, no bairro Menino Deus e na Rua Ouro Preto, nas imediações da Avenida Sertório, na Zona Norte.

Quem trafega na avenida Bento Gonçalves deve ter atenção, pois o trecho no sentido bairro-centro está com bloqueio parcial, nas imediações do Batalhão do Exército. O motivo é um buraco que abriu no asfalto.

Vários semáforos estão fora de operação em Porto Alegre por causa da falta de energia elétrica em diversos bairros da cidade.

Quem trafega pela cidade também deve ter atenção com galhos caídos no meio de ruas e avenidas. É o caso da Avenida Osvaldo Aranha e da Rua Getúlio Vargas, onde filhas de coqueiros estão espalhadas no asfalto.

Confira as vias que estão com bloqueio total ou parcial.

Bloqueio total

Avenida Farrapos x Rua Santo Antônio (centro-bairro)

Rua General Portinho x Rua Siqueira Campos

Avenida Sertório x Rua São Salvador

Avenida Sertório x Rua Marquês do Alegrete

Rua Morretes x Rua São Nicolau

Avenida Sertório x Rua Ibirapuitan

Avenida Coronel Aparício Borges x Rua Professor Oscar Pereira (trânsito somente pelo corredor de ônibus)

Bloqueio parcial

Avenida Antônio de Carvalho, 2054 - (trânsito só pela faixa da esquerda)

Rua Ouro Preto, 813

Rua Botafogo x Avenida Praia de Belas

Rua Botafogo, 320

Estrada Cristiano Kramer, 648

Transtornos no RS

O mau tempo causou estragos e transtornos em diversas cidades do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (19). Em Santa Maria, na Região Central, houve queda de árvores e destelhamento. Outras cidades como Cruz Alta, Santa Cruz, Santiago e São Francisco de Assis também foram atingidas por vento forte e chuva, com registro de estragos.