Em Porto Alegre, chuva causou acúmulo de água em algumas vias Félix Zucco / Agencia RBS

A chuva que voltou ao Rio Grande do Sul com mais força nesta quarta-feira (18) causou estragos em São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste. Conforme a Defesa Civil do município, ao menos 15 residências tiveram telhados danificados em razão da queda de granizo, registrada por volta das 17h. A região de Rincão dos Luzes, na área rural do município, foi uma das mais afetadas.

O coordenador da Defesa Civil na cidade, Antonio Erico Viero, disse que ainda não foi possível fazer um levantamento total da área atingida pelas pedras de gelo, mas que o número de afetados pelo fenômeno deve aumentar nas próximas horas:

— Fomos apenas em uma localidade no interior do município, mas existem outras regiões que foram atingidas. Vamos fazer um levantamento mais detalhado na manhã desta quinta-feira — disse Viero, destacando que o granizo também afetou algumas lavouras na região.

Viero disse que o trabalho da Defesa Civil de São Francisco de Assis foi concentrado na entrega de lonas aos moradores que registraram danos em suas casas. Como a chuva deu uma trégua no início da noite, a situação no município está estável no momento, segundo o coordenador.

Em Porto Alegre, a chuva chegou com força por volta das 22h desta quarta. Até o momento, há registro de acúmulo de água na pista em algumas regiões. Segundo a EPTC, até o momento, existe pontos de alagamento nos cruzamentos da Rua Oscar Pereira com as avenidas Bento Gonçalves e Aparício Borges, das avenidas Teresópolis e Ludolfo Boehl, da Avenida Icaraí com a Rua Campos Velho e da Rua José de Alencar com a Avenida Praia de Belas.

Em Dom Pedrito, na Região da Campanha, choveu cerca de 100 milímetros (mm) nesta quarta-feira, segundo dados do pluviômetro do município. O agente da Defesa Civil Marco Antônio Piriz destacou que até o momento não foram registrados estragos na cidade, mas o órgão monitora com atenção a situação do Rio Santa Maria, que está 3,5 metros acima do nível normal.

— É preocupante. Estamos em alerta, monitorando a régua. Provavelmente, vamos registrar a sétima enchente do ano no município — avaliou Piriz.

Conforme a Somar Meteorologia, também foram registrados grandes acumulados de chuva em Rosário do Sul (102 mm), São Gabriel (51,2 mm) — ambas na Fronteira Oeste — e em Iraí (39 mm), no norte do Estado. Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, e Campo Bom, no Vale do Sinos, também foram atingidas por queda de granizo, segundo a Somar. De acordo com o órgão, uma frente fria pode provocar mais precipitações — acima dos 60mm — em todo o território gaúcho nesta quinta-feira.

Procurada por GaúchaZH, a Defesa Civil Estadual informou que, até o momento, não recebeu dados de outros estragos no RS em razão do aguaceiro.

Alerta para mais chuva nesta quinta-feira