A temperatura elevada já nas primeiras horas desta quarta-feira (18) – com mínimas acima dos 20°C em diversas cidades – deu indícios sobre o restante do dia: são esperadas pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul, com risco de temporais nas áreas de fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Durante a manhã, os maiores acumulados foram registrados em São Gabriel, na Fronteira Oeste, e chegaram aos 50mm. Em Porto Alegre, as precipitações devem ocorrer durante a noite, mas com menor intensidade.