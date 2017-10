A segunda-feira (16) está sendo de retomada das aulas para 2,2 mil alunos de 12 escolas da rede municipal de ensino em Tupanciretã, na região central do RS. Os estudantes ficaram nove dias sem aula em função da forte chuva e das rajadas de vento, que chegaram a 128km/h, no temporal de 1º de outubro.

A prefeitura contabiliza um prejuízo de mais de R$ 100 mil com a reconstrução de parte das estruturas das escolas e também com a troca das redes elétrica das escolas. A secretária de Educação de Tupanciretã, Rosani Taschetto Didoné, explica que, em decorrência do temporal do começo deste mês, haverá a necessidade de recuperar os dias parados. Ela explica que haverá aulas aos sábados para que não haja prejuízo.

Valores

Um levantamento atualizado da Defesa Civil do município aponta para um prejuízo ainda maior com os estragos do temporal de 1º de outubro. Inicialmente, o montante chegava a R$ 22,5 milhões. Mas, agora, o valor ficou em R$ 25 milhões, conforme a prefeitura.

A cifra leva em conta as perdas na agricultura e os prejuízos nos acessos à zona rural, já que as estradas do interior ficaram comprometidas. O valor consta em decreto de situação de emergência emitido pelo Executivo local neste mês. O governo do Estado homologou, recentemente, o decreto da prefeitura.