A elevação do Rio Uruguai coloca em alerta a Defesa Civil em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado. A água que está escoando de afluentes que registraram cheias em decorrência das chuvas da última semana faz o nível do rio se aproximar do limite de sua capacidade. A situação pode piorar já que há previsão de chuva para a região nesta terça-feira (17).

O rio atingiu a marca de seis metros na manhã desta segunda-feira (16). Assim, o volume de água está apenas dois metros abaixo do nível de alerta. Conforme dados da Defesa Civil, a superfície está subindo 30 centímetros a cada seis horas.

A Defesa Civil trabalha com a previsão de chuva para o final da noite de terça-feira, ganhando mais força na quarta. De acordo com o coordenador Regional na Defesa Civil, major Rinaldo da Silva Castro, as prefeituras dos 24 municípios da região já começaram a ser alertadas.

– Hoje a preocupação é com o Rio Uruguai. Também estamos acompanhando as medições no lado argentino, que marcou 5,8 metros nesta manhã. Assim que marcar 7,3 metros, vamos começar a movimentar as primeiras famílias ribeirinhas – afirmou.

Já entre os rios que ainda registravam cheias, apenas o Rio Caí, em Montenegro, está acima do nível de alerta. O rio marcou cinco metros nesta segunda-feira. Montenegro é um dos 12 municípios que tiveram a situação de emergência homologada pelo governo do Estado nesta segunda-feira. As condições de cada localidade serão analisadas pelo Ministério da Integração para a liberação de verbas para reparos nas estruturas danificadas pelo temporal.

Apesar da situação delicada, não há registro de famílias fora de casa em Montenegro. O município com maior número de desabrigados e desalojados, segundo balanço das autoridades, é Cachoeirinha. O município da Região Metropolitana tem 10 famílias alojadas em casas de familiares e amigos.

Leia Mais Calor retorna e máxima chegará aos 30ºC nesta segunda-feira no RS

As situações mais críticas ainda são observadas nas regiões Noroeste e das Missões. A chuva, os fortes ventos e a queda de granizo provocaram estragos em ao menos 600 residências em Santo Ângelo. No município de Porto Xavier, no Noroeste, o temporal danificou 400 propriedades na área urbana, além de afetar serviços públicos na cidade.

No total, 73 municípios registraram prejuízos com o temporal. Além de Cachoeirinha, Montenegro, Porto Xavier e Santo Ângelo, a relação também apresenta os municípios de Lagoão, Soledade, Tunas, Campinas do Sul, Cerro Branco, Erval Grande ,Segredo, Sinimbu, Pinhal Grande, Estrela Velha, Cruz Alta, Júlio de Castilhos, Tupanciretã, Salto do Jacuí, Jóia, Capão do Cipó, Venâncio Aires, Arroio do Tigre, Santa Cruz do Sul, Mato Leitão, Sobradinho, Gramado Xavier, Ibarama, Imigrante, Cachoeira do Sul, Canela, Charqueadas, Gravataí, Lajeado, Maçambará, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, Segredo e Silveira Martins.