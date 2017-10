Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os gaúchos podem sair de casa sem o guarda-chuva nesta segunda-feira (16). Isso, porque o calor retorna e o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul durante o dia. Com as temperaturas em elevação, a máxima chegará na casa dos 30ºC — principalmente na Região Norte.

Segundo previsão da Somar Meteorologia, não há chance de chuva para o Estado nesta segunda. O tempo ficará firme com pouca nebulosidade. Pela manhã, ainda há registro de temperaturas baixas. Durante a tarde, as máximas entram em elevação com sensação de abafamento em algumas cidades do Norte.

A máxima do dia no RS será registrada em Soledade, no Norte: 30ºC. Já os termômetros de São José dos Ausentes, na Serra, marcarão a mínima: 8ºC.