A cidade de Santa Maria, na Região Central, foi atingida de pela forte chuva que provocou diversos estragos pelo Rio Grande do Sul entre a noite de quarta-feira (18) e a madrugada desta quinta-feira (19). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município ainda calculam os prejuízos, mas o levantamento preliminar feito na madrugada pelo coordenador da Defesa do Civil do Estado na região, major Gerson Freitas, deixa em alerta as autoridades.

Há relato de temporais também em Cruz Alta, Santana do Livramento, Ijuí, Santiago e São Francisco de Assis. A ventania e o temporal registrados em Santa Maria por volta das 2h foram descritos por moradores como uma situação "nunca antes vista". Com a queda de árvores e postes, a comunicação da cidade ficou prejudicada. Os telefones de emergência ficaram fora do ar. Com isso, uma base de atendimento às famílias foi improvisada no quartel do Corpo de Bombeiros, na Rua Coronel Niederauer, número 890, para a distribuição de lonas.