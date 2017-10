A chuvarada causou transtornos no trânsito. Segundo a EPTC, até o fim da noite, havia pontos de alagamento nos cruzamentos da Rua Oscar Pereira com as avenidas Bento Gonçalves e Aparício Borges, das avenidas Teresópolis e Ludolfo Boehl, da Avenida Icaraí com a Rua Campos Velho e da Rua José de Alencar com a Avenida Praia de Belas. O entorno da Redenção também registrou transtornos.

Os temporais chegaram com ainda mais força em outras regiões do Estado. Conforme a Somar Meteorologia, foram registrados grandes acumulados de chuva em Rosário do Sul (102 mm), São Gabriel (51,2 mm) – ambas na Fronteira Oeste – e em Iraí (39 mm), no norte do Estado. Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, e Campo Bom, no Vale do Sinos, também foram atingidos por queda de granizo, segundo a Somar. De acordo com o órgão, uma frente fria pode provocar mais precipitações – acima dos 60mm – em todo o território gaúcho nesta quinta-feira.