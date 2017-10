Carlos Macedo / Agencia RBS

A chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira (18). Até o final do dia, são esperadas pancadas em todo o Estado com risco de temporais nas áreas de fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Nas demais regiões, o sol e o calor predominam antes da chegada das precipitações.

Segundo previsão da Somar Meteorologia, a formação de um sistema de baixa pressão pode provocar temporais com vento forte, queda de granizo e grandes acumulados nas cidades da metade sul do RS.

Porém, mesmo com a nebulosidade, o dia será de temperatura alta e sensação de abafamento. A mínima do RS, 14°C, está prevista para Bom Jesus, na Serra, e a máxima, 36°C, para Santo Ângelo, no Noroeste. Os termômetros de Porto Alegre variam entre 20°C e 32°C.