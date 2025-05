Aos 85 anos, morre matemático Jacob Palis

Morreu nesta quarta-feira (7), aos 85 anos, no Rio de Janeiro, o matemático Jacob Palis . Ele era um dos principais cientistas e mais premiados e respeitados matemáticos do país. A causa da morte não foi divulgada.

Palis fazia parte de 10 academias nacionais de ciências, além de doutor Honoris Causa de nove universidades no Brasil e no mundo. Diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Marcelo Viana definiu Jacob Palis como "um gigante" da matemática.