UE propõe fortes tarifas sobre produtos dos EUA e prepara queixa na OMC

A União Europeia (UE) ameaçou, nesta quinta-feira (8), impor tarifas sobre produtos americanos no valor de 95 bilhões de euros (mais de 100 bilhões de dólares ou 618 bilhões de reais), especialmente automóveis e aviões.

De acordo com uma lista provisória publicada pela UE, esses bens estarão "sujeitos a contramedidas" do bloco se as negociações entre Bruxelas e Washington não resultarem em "um resultado mutuamente benéfico".