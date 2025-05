Dia das Mães: confira dicas de como comprar presentes sem se endividar 

É necessário planejamento para realizar as compras do Dia das Mães sem se endividar. My Ocean Production / Shutterstock | Portal EdiCase

Com a aproximação do Dia das Mães, cerca de oito em cada dez brasileiros já se preparam para fazer compras e presentear na data.

O dado é de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, e aponta que as principais presenteadas serão as mães (77%), as sogras (18%) e as esposas (17%).

No entanto, o desejo de agradar pode acabar comprometendo o orçamento de famílias que já vivem no limite.

Para ajudar quem deseja homenagear as mães conscientemente, mas sem abrir mão do carinho nesta data, o economista Ricardo de Almeida, diretor financeiro do Cartão de TODOS, reúne dicas práticas para planejar os gastos e evitar surpresas desagradáveis no orçamento do mês seguinte.

— A primeira reação é querer retribuir tudo o que ela fez por nós. A gente logo pensa no melhor presente do mundo. E ele pode ser uma joia, um almoço especial, um trabalho artesanal ou simplesmente um momento único com tempo de qualidade. O valor não está no preço, mas na intenção — destaca.

Dicas de presentes para o Dia das Mães

Para indicar orientações que considerem a consciência financeira, mas sem deixar o carinho típico da data de lado, Ricardo de Almeida se reuniu com sua mãe, Marina Souza, para indicar caminhos possíveis para celebrar o Dia das Mães.

1. Pequenos gastos fazem diferença

Segundo o economista, mesmo presentes simples, quando não previstos, podem comprometer o orçamento.

— Um presente aqui, um almoço ali, mais um Uber de R$ 7, outro de R$ 12… e quando você vê, a fatura está maior que o carinho que você queria demonstrar — alerta. Para ele, o segredo está em dar atenção até aos gastos considerados pequenos.

2. Como se planejar para não comprometer as contas

Segundo o especialista, o primeiro passo é se organizar com antecedência:

— Antecipar é a palavra. Fazendo isso, você consegue equilibrar as contas e até guardar um pouco de dinheiro todo mês para esses momentos e aproveitar promoções. Planejar é dar o presente sem ter que atrasar o aluguel ou o cartão de crédito.

Monte um planejamento com as datas em que deseja presentear as pessoas:

Marque no calendário as datas comemorativas do ano, como Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversários de pessoas queridas;

Crie uma reserva mensal para gastos sazonais;

Aproveite promoções e compre com antecedência.

Os presentes podem comprometer até 5% da renda mensal Lyubov Levitskaya / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Quanto da renda pode ser destinado a presentes?

Segundo o especialista, um valor razoável da renda mensal para se gastar com presentes é de até 5%.

— Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da intimidade e do carinho envolvido. Mas, mesmo nesses casos, é importante que esse gasto caiba no planejamento mensal e não comprometa as outras obrigações financeiras — alerta.

4. Cuidado com o cartão de crédito e parcelamentos

Ricardo de Almeida explica que o parcelamento, por si só, não é um grande problema, até pode ser uma boa estratégia, mas exige disciplina. “Se você se empolga, foge do planejamento e acha que limite é sinônimo de dinheiro, aí, sim, o parcelamento vira armadilha. Um passo fora da linha e o presente vira dívida parcelada em 12x com juros e dor de cabeça”.

Para o economista, a decisão de comprar à vista ou parcelado depende do perfil do consumidor. “Se você tem disciplina e planejamento, vale aplicar o dinheiro numa conta remunerada ou num CDB com liquidez diária e parcelar sem juros, isso é vantajoso financeiramente”, explica.

Segundo ele, é importante haver planejamento. “Agora, se a pessoa só consegue comprar se o dinheiro estiver disponível na conta, melhor pagar à vista. Mas nesse caso, temos um sinal de alerta: está na hora de trabalhar o autocontrole e desenvolver o hábito de planejar antes de gastar”, aconselha.

5. Alternativas para quem está com o orçamento apertado

Para quem tem um orçamento curto para presentear no Dia das Mães, Ricardo de Almeida propõe soluções criativas:

Dividir o custo do presente com irmãos ou familiares;

Preparar um café da manhã especial em casa;

Investir em presentes simbólicos ou personalizados;

Oferecer tempo de qualidade com a mãe, em vez de um item material;

Ser honesto com a realidade financeira: “amor não precisa de nota fiscal”.

6. O que fazer caso já tenha exagerado nos gastos?

Se a renda mensal foi comprometida com o presente, ou com hábitos corriqueiros, o economista alerta que o importante é não ignorar o problema.

— É hora de revisar o orçamento, cortar o que for supérfluo, reduzir o que der e aprender com o erro. Educação financeira se constrói com prática, repetição e ajuste de rota.

O verdadeiro presente: estabilidade e equilíbrio

Na visão de Ricardo de Almeida, planejamento financeiro não é sobre abrir mão de viver, mas garantir tranquilidade para a família:

— Num país onde mais de 80% das famílias estão nas classes C, D e E, controlar o orçamento não é luxo, é necessidade”, afirma o profissional, que acrescenta: “Não se trata de economizar no carinho, mas de gastar com consciência. Porque o melhor presente que uma família pode receber é a paz de saber que tudo está no lugar, inclusive o orçamento.

Datas comemorativas podem pesar no orçamento

Segundo Ricardo de Almeida, as datas comemorativas podem pesar no orçamento quando há falta de planejamento financeiro no cotidiano.

— A maioria das famílias brasileiras não teve acesso a uma educação financeira prática, simples e aplicável. Segundo o IBGE, mais de 80% da população está nas classes C, D e E, e boa parte vive no limite. Quando chega uma data emocional como o Dia das Mães, o impulso fala mais alto que a planilha — afirma.

Para quem passará por esse Dia das Mães com um orçamento apertado, o economista destaca que essa pode ser uma lição de consumo consciente.

— O Dia das Mães mostra que carinho não se mede pelo tamanho do presente, mas pela intenção e pelo cuidado — diz. A data pode ser um bom momento para refletir sobre hábitos de consumo e educação financeira.