O temporal que atingiu a maior parte do Rio Grande do Sul entre a noite desta quarta-feira (18) e madrugada desta quinta-feira (19) deixou marcas de prejuízos em diversas cidades, principalmente da fronteira oeste e região central. A queda de granizo atingiu fortemente Santana do Livramento, que registrou pedras de granizo de tamanho considerado de grande proporção, segundo o Corpo de Bombeiros. Em Santa Maria, os relatos são de ventos muito fortes e queda de inúmeras árvores. Há problemas de falta de energia elétrica em praticamente toda a cidade. O granizo também marcou presença em São Francisco de Assis, onde foram registrados cerca de 15 destelhamentos.

Em Porto Alegre, a chuva causou pelo menos seis casos de queda de árvore em residências. A rua Botafogo, altura do número 320, registrou uma árvore que caiu em um veículo estacionado e bloqueia totalmente a via. Na Rua Orfanotrófio, altura do número 900, a via também ficou inacessível após a queda de uma árvore.

O maior volume de chuva na capital gaúcha foi registrado no bairro Tristeza, com 20 milímetros, equivalentes a 17% da média esperada para todo o mês de outubro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que alerta ter risco de alto volume de chuva também para esta quinta-feira (19), com possibilidade de queda de granizo e estragos no campo em todo o estado.