A delegada Cristiane Pires Ramos, titular da Central de Termos Circunstanciados da Polícia Civil, encerrou a investigação sobre o suposto caso de homofobia em uma festa de formatura na Associação Leopoldina Juvenil , em Porto Alegre , sem propor nenhum indiciamento. O caso será remetido nesta quinta-feira (19) ao Juizado Especial Criminal, no Foro Central.

A investigação não encontrou provas que sustentassem a versão das alegadas vítimas, o empresário e psicológo Marcus Vinicio Soares Beccon e o estudante universitário Raul Weiss, que denunciaram terem sofrido agressões físicas e psicológicas após trocarem um beijo na madrugada de 5 de agosto, durante a celebração no clube. Eles acusaram o pai da formanda, o empresário Pablo Beis Irigoyen, como um dos supostos autores.

O laudo do exame de lesão corporal, feito por Beccon no mesmo dia da festa, cerca de 16 horas após o fato denunciado, apresentou resultado negativo. Isso significa que, no momento da análise, o médico-legista não detectou marcas visíveis de violência. A partir desse diagnóstico, explica a delegada, fica afastado o crime de lesão corporal. Uma eventual briga física que não deixa hematomas pode ser enquadrada como "vias de fato", uma contravenção penal, mas os indícios colhidos não garantiram alicerce para essa hipótese.