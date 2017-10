Manchetes

- O Tribunal de Contas do Estado analisa as contas do governo José Ivo Sartori referentes a 2016.

- A estudante Isadora de Morais, de 14 anos, baleada por um colega no colégio em que estuda em Goiânia na sexta-feira passada está paraplégica.

- No jantar com parlamentares aliados e ministros a noite passada, o presidente Michel Temer aproveitou para fazer um último apelo por votos contra a denúncia por obstrução de Justiça e organização criminosa.

- Um policial civil de Erechim, no norte gaúcho, foi afastado da função pública. Ele foi apontado por ter ligação com o tráfico de drogas e com jogos de azar, principalmente o jogo do bicho, na região.

- A Polícia Civil prendeu cinco adultos e apreendeu dois adolescentes responsáveis por mais de 30 roubos a ônibus na zona Leste de Porto Alegre, desde junho de 2016.

- Um homem de 31 anos foi preso no bairro Morada do Vale em Gravataí, foragido e com condenação de 14 anos e quatro meses de prisão.

- Mais um policial militar, o de número 110 do ano, morreu em assalto no Rio de Janeiro.