Uma ação do Departamento de Homicídios e do Departamento de Estadual do Narcotráfico (Denarc) levou à prisão do segundo suspeito do homicídio do jovem Everton Fabrício Benga Ferreira, 16 anos, assassinado a tiros na frente da namorada e do sogro há pouco mais de um mês no bairro Rubem Berta, zona norte da Capital. Fábio Borges Silvano, 21 anos, foi preso em casa, nesta quarta-feira (25), com uma pequena quantidade de maconha. Agentes do Denarc ainda realizam buscas no local.