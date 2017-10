O Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) constatou pelo menos três casos. Um deles foi o deputado Elmar Nascimento (BA), que é do DEM, mesmo partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ). A reportagem ouviu Nascimento dizer, no cafezinho do plenário, que só iria marcar presença após ter pendências no governo resolvidas.