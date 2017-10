- O governo de Santa Catarina homologou, por 180 dias, situação de emergência em Navegantes, Bombinhas e Barra Velha, no litoral, por causa das áreas afetadas por ressacas em setembro e outubro.

- Violentos confrontos entre o Exército sírio e o grupo Estado Islâmico deixaram pelo menos 73 mortos nas últimas 24 horas na província de Deir Ezzor, no leste da Síria.

- As forças da Somália mataram dois dos responsáveis pelo ataque a um hotel do norte da capital, Mogadíscio, que terminou na madrugada deste domingo com pelo menos 27 mortos. Cinco homens realizaram o ataque. Três foram presos e dois morreram.