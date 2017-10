Neste sábado (28), a região Leste de Florianópolis foi atingida por dois incêndios que destruíram, no total, uma área de quatro hectares. O mais grave deles ocorreu no Porto da Lagoa, na Lagoa da Conceição, em uma área de preservação próxima a residências.

O fogo teve início por volta das 14h e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros depois de uma hora, aproximadamente. Os bombeiros usaram o helicóptero Arcanjo e viaturas da Barra da Lagoa e da Trindade para combater as chamas. Foram necessários 10 mil litros de água para o controle do incêndio, que destruiu uma área de três hectares. Não há feridos nem informações sobre o que causou o fogo.

Mais cedo, por volta das 12h30min, o Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar chamas na região conhecida como Morro do Engenho Velho, no Rio Vermelho. Como o fogo estava no topo do morro, os bombeiros não conseguiram alcançar a região por terra e o Arcanjo foi acionado. O incêndio atingiu uma área de aproximadamente um hectare e foram usados cinco mil litros de água para o controle. Também não há informações sobre o que causou o fogo.