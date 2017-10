A dois meses do início da temporada, algumas praias de Florianópolis sofrem com a falta de faixa de areia e acúmulo de entulho. Os danos são consequência das ressacas de maio e agosto. Segundo reportagem do JA, publicada pelo G1-SC , a Defesa Civil municipal afirma que, em 45 dias, deverá deixar as praias "prontas" para o verão.

As praias mais atingidas estão no Norte da Ilha: Ingleses, Canasvieiras e Brava. No Leste da Ilha, a praia Mole também teve danos. Já na Matadeiro e no Caldeirão do Morro das Pedras, no Sul da Ilha, a faixa de areia quase desapareceu.