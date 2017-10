O corpo do secretário municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão de Serafina Corrêa, Otávio Gheller, foi encontrado na noite deste sábado (28). O jovem, de 21 anos, estava desaparecido desde sexta-feira (27), quando saiu para ir à faculdade, que fica na cidade de Casca, no norte do Estado.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) do município, o automóvel conduzido por Gheller – uma caminhonete Hilux – foi encontrado capotado às margens da RS-129, na altura do km 160 da rodovia, em uma localidade conhecida como Linha Doutor Parobé.