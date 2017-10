Manchetes

- Testes feitos em 12 alimentos comuns da dieta do brasileiro, entre eles o arroz e o feijão, mostraram que 36% apresentavam algum tipo de irregularidade em relação a agrotóxicos.

- As empresas que aderirem ao Programa de Recuperação Fiscal do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza da prefeitura de Porto Alegre têm até hoje para usufruir do desconto de 80% em juros e multas a vista, ou 70% parcelado em 36 vezes.