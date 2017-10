Mesmo a abertura de vagas no módulo 2 (Pecan 2) do Complexo Penitenciário de Canoas, celas de delegacias de polícia e viaturas da Brigada Militar (BM) seguiam abrigando presos na manhã desta terça-feira (31). Conforme a Polícia Civil, 51 presos aguardam vagas no sistema penitenciário em DPs da Grande Porto Alegre. Os números se referem a delegacias de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo.