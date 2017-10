Francine Silva / Agencia RBS

Os professores estaduais decidiram manter a greve da categoria, que já dura 57 dias. A decisão foi tomada durante assembleia nesta terça-feira (31), em frente ao Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre.

Os itens da proposta apresentada pelo governo de José Ivo Sartori, na segunda-feira (30), serão analisados pela base do sindicato. Contudo, a assembleia aprovou orientações sobre os pontos que serão levados para os educadores do interior do Estado.

Já na abertura do encontro desta terça, a presidente do Cpers-Sindicato, Helenir Schürer, afirmou que a entidade é contra a renegociação da dívida com a União e a venda de ações do Banrisul.

Os dois itens foram citados pelo Piratini na última reunião com representantes da categoria. No encontro, o governo do Estado se comprometeu a retomar o pagamento em dia dos servidores a partir de dezembro – dependendo, justamente, da venda de ações do banco e da adesão do RS ao Plano de Recuperação Fiscal.

Apesar da decisão de manter a paralisação, a categoria comemorou alguns pontos apresentados pelo Piratini. Entre eles, a retirada do projeto que flexibiliza a data de pagamento dos servidores do Executivo, em tramitação na Assembleia Legislativa, e a garantia do governo de que não irá demitir os professores temporários que aderiram à mobilização.