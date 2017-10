O governo do Estado vai pagar, nesta terça-feira (31), os salários integrais de quem recebe até R$ 2 mil líquidos mensais. Da mesma maneira que foi feita no mês passado, estão sendo pagos primeiro os vencimentos de quem ganha menos. Os valores estarão disponíveis nas contas logo no começo da manhã.

Com o depósito, 47% dos servidores do Executivo terão os salários quitados, somando 160.389 vínculos – entre os professores, a maior categoria do Estado, 56,6% terão os salários quitados nesta terça.

A folha de pagamento do mês de outubro somou R$ 1,22 bilhão, e apenas para esta parcela serão usados R$ 228,45 milhões. Também na terça-feira, o Piratini deposita a penúltima parcela do 13º salário de 2016.

A previsão da Secretaria Estadual da Fazenda é de que quem recebe entre R$ 2 mil e R$ 5 mil tenha o salário quitado no dia 10 de novembro, contemplando, assim, 84% do funcionalismo. A finalização do pagamento para todos os servidores do Executivo está prevista para ocorrer, no máximo, até o dia 14 de novembro.