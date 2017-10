A operação Campo Seguro é resultado de uma investigação de quatro meses, tempo necessário para descobrir uma conexão com outros estados e com outros países. O alvo da ação é uma quadrilha que praticava os roubos em cidades gaúchas, principalmente na região de Soledade, para depois encaminhar as máquinas para criminosos de outros locais.

Segundo a polícia, um dos líderes do grupo é da cidade de Muçum, no Vale do Taquari, e outro fica na região de Caxias do Sul, na Serra.