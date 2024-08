Paris 2024 Notícia

Caderno olímpico digital #10: o baile histórico da Seleção Brasileira sobre a Espanha

Publicação conta como foi a vitória sobre a atual campeã mundial no futebol feminino, que garantiu o time verde e amarelo na decisão dos Jogos. O jornal digital ainda aborda a classificação no vôlei feminino e as eliminações no handebol feminino e no basquete masculino

06/08/2024 - 19h59min