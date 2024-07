A equipe de RBS TV, Zero Hora e Rádio Gaúcha embarcou nesta terça-feira (17) para a França. O grupo de seis profissionais que participarão da cobertura in loco dos Jogos Olímpicos partiram de Porto Alegre rumo a Paris. O evento esportivo começará na próxima semana, com a cerimônia de abertura marcada para 26 de julho.