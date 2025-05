Recordista e campeã mundial sub-17 projeta participação em Los Angeles 2028: "Quero ouro e recorde"

Isanelly da Silva, de 14 anos conquistou dois ouros e um bronze na categoria feminina até 40kg. Divulgação / IWF

A promessa brasileira surge de maneira meteórica no cenário do levantamento de peso mundial.

Aos 14 anos, Isanelly da Silva conquistou dois ouros e um bronze na categoria feminina até 40kg, além de ter batido o recorde mundial no arremesso, no Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamento de Peso, em Lima, no Peru.

De olho em Los Angeles

A experiência da carioca de Nova Iguaçu no esporte, no entanto, tem menos de três anos. Ela conheceu a modalidade em setembro de 2022 em um projeto comandado por Natasha Rosa, atleta olímpica brasileira do levantamento de peso.

Agora, a adolescente já planeja disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

— Creio que fazendo os planejamentos certinhos que a gente tem e concluindo as preparações, acho que eu vou, possivelmente, estar em Los Angeles — disse em entrevista exclusiva à Zero Hora.

Sonhos e objetivos

Em seu começo de trajetória como atleta, Isanelly também falou sobre seus sonhos e objetivos no levantamento de peso. A brasileira deve subir de categoria — dos 40kg para 44kg.

— A gente vai fazer um planejamento pra subir pra próxima categoria. Eu costumo falar bastante que não quero só ir para a Olimpíada, mas ir e fazer um feito, como foi no Mundial. Pegar uma medalha de ouro e, se Deus quiser, bater um recorde — completou.

A campanha no Mundial sub-17

A jovem de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro levantou 77kg para confirmar o recorde (o peso foi 1kg a mais do que o levantado pela indiana Preetismita Bhoi, detentora da marca até então) e conseguiu 57kg no arranco.

Isanelly também levou o ouro no total com os 134kg levantados na soma das duas provas.